Sporting tem reunião marcada com os dirigentes do Tottenham

Pedro Porro © Carlos Costa/AFP

O clube londrino vai tentar chegar aos 45 milhões de euros para pagar a cláusula de rescisão do lateral espanhol, um valor exigido pela SAD leonina.

Não é certa a presença de Pedro Porro, no jogo da final da Taça da Liga do próximo sábado. Na terça-feira à noite, o defesa espanhol começou o jogo frente ao Arouca, no banco de suplentes, com o treinador Rúben Amorim a justificar essa opção por questões físicas.

O jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, informou através da rede social Twitter que o Tottenham já ofereceu 37 milhões de euros a pagar a pronto, com valores a serem também pagos por objetivos.

O treinador do Sporting continua sem querer garantir que o jogador vai ficar em Alvalade.

Depois da vitória frente ao Arouca que deu a passagem à final da Taça da Liga, Rúben Amorim voltou a recordar que recebeu a garantia da SAD leonina de que Porro apenas sai neste mercado de inverno se algum clube pagar o valor da cláusula de rescisão.