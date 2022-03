Sporting tenta regressar aos triunfos e encurtar distância para o FC Porto

© Manuel de Almeida/EPA

Por Lusa 05 Março, 2022 • 05:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting procura este sábado regressar aos triunfos e reaproximar-se do líder FC Porto na receção ao Arouca, no mesmo dia em que o Benfica visita Portimão, em duelos da 25.ª jornada da I Liga de futebol.

Depois de dois jogos seguidos sem vencer (1-1 no campo do Marítimo e derrota caseira com o FC Porto, por 2-1, para a Taça de Portugal), o Sporting recebe o Arouca e vai tentar reduzir provisoriamente para três pontos a diferença para os dragões, que no domingo jogam em Paços de Ferreira.

Os atuais campeões nacionais defrontam o 15.º classificado do campeonato numa altura em que levam apenas um triunfo nos últimos cincos jogos em todas as provas e vão entrar no relvado do Estádio José Alvalade com duas baixas de peso: Palhinha e Pedro Gonçalves estão lesionados.

Daniel Bragança, que poderia ingressar no 'onze', também está com problemas físicos e é igualmente baixa certa.

Por seu lado, o Arouca viaja para Lisboa numa altura em que está apenas dois pontos acima da zona de despromoção, apesar de ter somado um triunfo e um empate nas últimas duas rondas.

O encontro está agendado para as 20h30.

Antes, às 18:00, o Benfica joga no Algarve, perante o Portimonense, equipa que na primeira volta foi à Luz vencer por 1-0, no jogo que deu início à queda de Jorge Jesus, mas que está a ter um ano de 2022 para já de pesadelo, sem qualquer triunfo para o campeonato ainda alcançado.

Tal como na última ronda, os encarnados, terceiros classificados, esperam voltar a ganhar terreno a FC Porto e Sporting, perante um rival que chegou a ser apontado como uma das surpresas da I Liga, mas que agora segue no nono lugar.

A equipa de Paulo Sérgio venceu pela última vez em 12 de dezembro do ano passado e leva 10 jogos seguidos sem festejar qualquer vitória.

Às 15:30, no Estádio do Bessa, o Sporting de Braga defronta o Boavista (13.º), sendo que, em caso de triunfo, poderá reforçar o quarto lugar e aumentar para seis pontos a vantagem sobre o Gil Vicente, quinto classificado, que na sexta-feira cedeu um 'nulo' (0-0) na receção ao Estoril Praia, na abertura da ronda.