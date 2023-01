Sporting tenta regressar aos triunfos e manter-se na rota da Champions

Rúben Amorim, treinador do Sporting © Pedro Rocha/Global Imagens

Por Lusa 20 Janeiro, 2023 • 06:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting procura esta sexta-feira regressar aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol e reduzir o atraso para os lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, ao receber o Vizela, em jogo da 17.ª jornada.

A equipa de Alvalade tropeçou nas duas últimas rondas, ao perder por 1-0 no estádio do Marítimo, penúltimo classificado, e empatar 2-2 na visita ao Benfica, no domingo passado, o que manteve em 12 pontos o atraso para o rival lisboeta, líder isolado da prova.

À entrada para a última jornada da primeira volta, o Sporting está ainda a oito pontos do Sporting de Braga, segundo classificado, e a sete do campeão FC Porto, terceiro, ou seja, a distância considerável do acesso direto ou da fase preliminar da Champions.

No jogo desta sexta-feira, com início às 21h15, a formação leonina terá pela frente um adversário motivado pelas três vitórias conquistadas nos últimos quatro encontros no campeonato, que lhe permitiram dar um alto na classificação, para um tranquilo oitavo lugar.

O embate entre Arouca (sétimo) e Portimonense (12.º), com início às 19h00, dá o pontapé de saída na 17.ª ronda, na qual Benfica, Sporting de Braga e FC Porto jogam todos no sábado, nos recintos de Santa Clara (16.º), Paços de Ferreira (18.º e último) e Vitória de Guimarães (sexto), respetivamente.