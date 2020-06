Sporting com várias alterações frente ao Tondela

© Pedro Rocha/Global Imagens (arquivo)

Por Guilherme de Sousa 18 Junho, 2020 • 20:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting recebe o Tondela em Alvalade e procura a segunda vitória consecutiva no campeonato, após a retoma da competição. Com os mesmos pontos do Sporting de Braga, no terceiro posto, os leões tentam pressionar os arsenalistas.

Onze do Sporting: Luís Maximiano; Rafael Camacho, Eduardo Quaresma, Coates, Mathieu e Nuno Mendes; Wendel e Matheus Nunes; Plata, Sporar e Jovane.

Suplentes do Sporting: Renan, Ristosvki, Neto, Battaglia, Francisco Geraldes, Borja, Pedro Mendes, Joelson e Doumbia.

Para a partida com início para as 21h15, Rúben Amorim não pode contar com Rodrigo Battaglia, Marcus Acuña e Luciano Vietto, entregues ao departamento médico do clube.

Já o Tondela vem de um triunfo frente ao Desportivo das Aves. A equipa orientada por Natxo González é 14.º com 29 pontos, com uma vantagem de oito pontos para os lugares de despromoção.

O jogo é arbitrado por Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto, auxiliado por Pedro Ricardo Ribeiro e Tiago Leandro. O videoárbitro é Vítor Ferreira.