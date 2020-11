Por Gonçalo Teles 01 Novembro, 2020 • 18:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting, segundo classificado do campeonato português, recebe este domingo o Tondela, 15.º classificado, num jogo a contar para a sexta jornada da Primeira Liga.

Rúben Amorim deu, pela primeira vez neste época, a titularidade a João Mário e Sporar, alterando o onze com que já alinhava há três jogos, prescindindo de Matheus Nunes e Nuno Santos.

Os tondelenses chegavam à partida montados em 5-2-3, um formação que encaixava naturalmente na do Sporting, com quatro médios em combate direto entre si.

A primeira oportunidade clara de golo da partida surgiu aos quatro minutos, quando Coates surgiu sozinho no coração da grande área e cabeceou ao lado da baliza após livre de João Mário.

O perigo voltou a rondar a baliza de Trigueira aos 21 minutos, quando Pedro Gonçalves chegou ao interior da área e, só com o guarda-redes pela frente, acabou por atirar contra o corpo do guarda-redes do Tondela. No minuto seguinte, foi Nuno Mendes que voltou a testar Trigueira: ganhou o guarda-redes.

Foram precisos mais de dez minutos para que o Sporting voltasse a aproximar-se da baliza mas, uma vez mais, Trigueira mostrou que estava em Alvalade para dificultar a vida do Sporting. Pedro Gonçalves surge de novo isolado e, ao atirar à baliza, o guarda-redes português, com o braço esquerdo, nega o que seria o primeiro golo da partida.

Aos 41', novamente Trigueira: desta vez foi João Mário quem rematou e obrigou o guarda-redes a fazer uma defesa a dois tempos. Mas não duraria para sempre.

Aos 45', Porro cruza para a grande área a partir do corredor direito e, ao segundo poste, surgiu Pote que desviou para a baliza como conseguiu. Estava feito o 1-0 em cima do intervalo e o jovem médio do Sporting já marca há três jogos consecutivos.

No regresso dos balneários, Jaquité deu lugar a Mario Gonzalez na equipa do Tondela. Mas há mesmo um Pote de ouro em Alvalade.

Aos 49', Sporar surge em velocidade na direita do ataque leonino e cruza para o coração da grande área, onde surge Pedro Gonçalves. Trigueira ainda voou, mas não conseguiu travar o remate do médio português que fez mesmo o 2-0.

O Tondela respondeu rápido: aos 53', Mario Gonzalez surge isolado pelo corredor central e, à saída de Adán, atirou a contar para o fundo das redes leoninas. Após análise pelo VAR, o lance acabou por ser anulado.

Mais dois minutos, mais duas defesas de Trigueira. Se a primeira é culpa direta do guarda-redes, que colocou a bola nos pés de Tiago Tomás, a segunda é uma demonstração de reflexos, que rematou outro remate, também de Tiago Tomás. E, no minuto seguinte, nova defesa, desta vez a remate de Sporar. Não fosse o guarda-redes português ex-Vitória de Setúbal e Moreirense e o Tondela estaria a perder por números mais volumosos.

Onze do Sporting: Adán, Neto, Coates (C), Feddal, Porro, Palhinha, João Mário, Nuno Mendes, Tiago Tomás, Pedro Gonçalves e Sporar

Onze do Tondela: Pedro Trigueira, Khacef, Enzo Martinez, Yohan Tavares (C), Filipe Ferreira, Jaquité, João Pedro, Jaume, Rafael Barbosa, Murillo e Salvador Agra

A equipa de Alvalade pode chegar à liderança provisória do campeonato se vencer esta noite, ampliando também para seis pontos a vantagem que tem sobre o FC Porto, terceiro classificado.

O jogo é arbitrado por António Nobre, assistido por Pedro Ribeiro e Pedro Felisberto. No VAR está Bruno Esteves.

Suplentes do Sporting: Max, Matheus Nunes, Nuno Santos, Plata, Marques, Gonçalo Inácio, Daniel Bragança, Eduardo Quaresma e Jovane

Suplentes do Tondela: Niasse, Bebeto, Pedro Augusto, Strkalj, Mario Gonzalez, Tiago, Medioub, Souley e Arcanjo