O Sporting venceu, este domingo, o Tondela por 2-0 e subiu à liderança provisória do campeonato, com 32 pontos, mais três do que o FC Porto, que recebe esta noite o Vitória SC. Sarabia e Paulinho - que voltou a marcar no campeonato - fizeram os golos dos leões. O Tondela mantém os 12 pontos.

Sem o treinador "apanhado" pela Covid-19, Pako Ayestarán, no banco, o Tondela chegou a Alvalade com apenas um central de raiz no banco: Sagnan. Coube ao médio Pedro Augusto assumir este domingo o outro lugar no eixo defensivo tondelense. Eduardo Quaresma, que seria a outra opção natural, não tem Covid, mas está emprestado pelo Sporting, pelo que não podia jogar.

E os leões não demoraram a aproveitar os problemas na defesa adversária. A jogada começa na direita com um cruzamento de Ricardo Esgaio que encontra Paulinho junto à marca do penálti. O remate do português acabou por embater num defesa e a bola sobra para Sarabia já no interior da pequena área. O espanhol rodou, rematou e marcou (10').

Era o início de uma primeira parte tranquila para os de Alvalade, que ainda assim tiveram, aos 25, um autêntico bombeiro em Luís Neto. Um corte vital impediu que Murillo, que surgia isolado, conseguisse o remate. Tudo o resto era controlado por Adán e o único susto dos leões até ao intervalo foi mesmo uma lesão inesperada de Matheus Nunes, que teve de ser assistido mas voltou para o relvado.

E se a primeira parte acabou com um susto, a segundo começou com um festejo. Depois de uma carambola na grande área do Tondela, a bola sobrou para Paulinho que, dez jornadas depois, voltou a marcar no campeonato.

Mas os sustos não acabavam mesmo em Alvalade. Aos 67', Amorim fez uma alteração tripla e uma delas fazia soar os alarmes: Palhinha saiu em dificuldades para dar o lugar a Ugarte. Dez minutos antes, Matheus Nunes também já tinha dado lugar a Bragança. Por outro lado, os adeptos leoninos voltavam a assistir a uma estreia no campeonato: depois da Champions, Nazinho jogava pela primeira vez no campeonato.

Paulinho, que voltou aos golos depois de, até aqui, ter marcado apenas na primeira jornada da liga, voltou a ser muito aplaudido em Alvalade: deu o lugar a Tabata aos 84'.

Onze do Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Neto, Esgaio, Palhinha, Matheus Nunes, Nuno Santos, Sarabia, Pote e Paulinho

Onze do Tondela: Trigueira, Tiago Almeida, Sagnan, Khacef, Undabarrena, Pedro Augusto, Dantas, Rafael Barbosa, João Pedro, Murillo e Dadashov

Hugo Miguel foi o árbitro escolhido para apitar o desafio, auxiliado por Ricardo Santos e Hugo Ribeiro. Luís Ferreira esteve no VAR.

Suplentes do Sporting: Virgínia, Matheus Reis, Feddal, Tabata, Ugarte, Tiago Tomás, Porro, Bragança e Nazinho

Suplentes do Tondela: Tear, Neto Borges, Ruben Fonseca, Boselli, Bebeto, Daniel dos Anjos e Arcanjo