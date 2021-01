Sporting vai pedir despenalização de Palhinha

O médio João Palhinha viu cartão amarelo e falha o jogo com o Benfica © Miguel Pereira/Global Imagens

Por Lusa 27 Janeiro, 2021 • 00:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting vai pedir a despenalização do médio Palhinha, que no jogo de terça-feira frente ao Boavista viu o quinto cartão amarelo e não vai poder defrontar o Benfica na 16.ª jornada da I Liga de futebol.

"Fábio Veríssimo errou ao mostrar cartão amarelo a João Palhinha aos 79 minutos. O Sporting CP irá pedir a despenalização do jogador", afirmou Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, no seu Twitter.

Pahinha era, juntamente com Sebastian Coates, Luís Neto e Nuno Santos, um dos quatro jogadores 'leoninos' que estavam em risco de falharem o dérbi com os 'encarnados' caso vissem cartão amarelo, e até foi poupado por Rúben Amorim, tendo entrado na reta final da partida, mas acabou por ser admoestado aos 79 minutos, numa ação faltosa.

O Sporting venceu no Bessa o Boavista por 2-0 e fechou a 15.ª jornada com 39 pontos, mantendo os quatro pontos de avanço para o segundo lugar, no qual está agora o FC Porto isolado, depois de o Benfica ter cedido um empate 1-1 na receção ao Nacional.