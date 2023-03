Sporting vai pedir dispensa de Coates junto da seleção

Sebastián Coates © Carlos Vidigal Jr./Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes 07 Março, 2023 • 09:02

Sebastián Coates continua a sentir "momentos de dor aguda", de acordo com o jornal Record, o que obriga à equipa médica do Sporting a ter uma atenção especial. O Sporting vai começar a ter em agenda os jogos decisivos com o Arsenal para a Liga Europa, mas também as jornadas da fase final da Primeira Liga com os leões a perseguirem os lugares de acesso à Liga dos Campeões na próxima temporada.

Com estas condições o Sporting entende que deve avançar nos próximos dias com um pedido de dispensa de Coates da lista de convocados da seleção uruguaia para os jogos de preparação frente ao Japão - 24 março - e à Coreia do Sul - 28 de março.

O Sporting continua a preparar o jogo frente ao Arsenal. O encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa está marcado para esta quinta-feira em Alvalade, a partir das 17h45, com relato na TSF.