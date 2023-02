Sporting vai recorrer do castigo de Paulinho

© Gerardo Santos / Global Imagens

Os leões apresentaram recurso junto do Conselho de Disciplina da Federação. A revelação foi feita pelo treinador Rúben Amorim, depois de o Sporting ter vencido em Alvalade o SC Braga por 5-0, num duelo da jornada 18 da Primeira Liga.

O lance que ditou a expulsão de Paulinho diz respeito ao choque com Otávio, onde Paulinho atingiu o médio do FC Porto com o cotovelo. Ainda de acordo com o Conselho de Disciplina da FPF, o avançado leonino chamou "corruptos" aos árbitros. Por isso recebeu três jogos de castigo, a pena mais pesada de todos os processos da final de Leiria.

Paulinho já falhou o jogo com o SC Braga e também não vai marcar presença nas escolhas do Sporting para os jogos com o Rio Ave, em Vila do Conde, e com o FC Porto, em Alvalade.