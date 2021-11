Jovane à trave, Heliardo com golo anulado. Sporting 0-0 Varzim (intervalo)

© Gerardo Santos/Global Imagens

O Sporting recebe esta quinta-feira o Varzim, da II Liga, no arranque da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol. Os leões, vistos como favoritos, podem poupam algumas das principais figuras perante os poveiros, que ocupam o 17.º e penúltimo lugar do segundo escalão, com apenas uma vitória em 11 jornadas.

A jogar vestido à Stromp contra o azul-claro dos poveiros, o Sporting teve dificuldade em jogar como quis e nunca chegou a conseguir fazê-lo verdadeiramente nos primeiros 15 minutos do jogo.

A primeira grande ocasião de golo foi até do Varzim, quando Zé Tiago correu quase meio campo isolado e, perante João Virgínia, quis puxar para o outro pé, perdendo tempo essencial para concluir a jogada.

O Sporting respondeu de longa distância. Bragança, hoje com a braçadeira de capitão, disparou ao canto superior esquerdo, mas Lekbab, com uma palmada, desviou a bola.

Os poveiros não se intimidaram e, em cima da meia hora, marcaram mesmo, mas o golo acabou por ser anulado devido a fora de jogo de Heliardo. Pouco depois, Jovane Cabral atirava à trave ao cobrar um livre direto. Até ao intervalo, Matheus Nunes ainda teve o 1-0 nos pés, mas Lekbab negou.

Onze do Sporting: Virgínia, Ricardo Esgaio, Matheus Reis, Feddal, Gonçalo Esteves, Matheus Nunes, Bragança, Nuno Santos, Jovane, Tabata e Paulinho

Onze do Varzim: Ismael Lekbab, André Micael, Rafael Assis, Nuno Valente, André Leão, Zé Tiago, João Reis, José Ferreira, Cassio Sheid, Tavinho e Heliardo

O jogo é arbitrado por André Narciso, assistido por Paulo Brás e Marco Vieira. O quarto árbitro é Flávio Lima.

Suplentes do Sporting: André Paulo, Palhinha, Luís Neto, Sarabia, Porro, Pote e José Marsá

Suplentes do Varzim: Ricardo Nunes, Welesson Barreto, Ofosu, Tiago Cerveira, Murilo Freitas, Luís Pinheiro e Agdon