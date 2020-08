Sporting vence Belenenses SAD e alcança segundo triunfo da pré-temporada

Por Francisco Nascimento 30 Agosto, 2020 • 22:47 Partilhar este artigo Facebook

O Sporting terminou o estágio no Algarve com uma vitória frente ao Belenenses SAD. Os leões venceram por 3-1 e asseguraram a segunda vitória da pré-temporada.

A equipa de Rúben Amorim dominou o primeiro tempo, chegando à vantagem aos 13 minutos de jogo. O reforço Pedro Gonçalves aproveitou um cruzamento de Tiago Tomás e inaugurou o marcador.

Aos 24 minutos, foi a vez de Tiago Tomás fazer o gosto ao pé. O jovem avançado sportinguista recebeu a bola de Jovane, e com a baliza escancarada encostou para o 2-0.

Na segunda parte, a intensidade diminui e os golos só voltaram a aparecer nos últimos 20 minutos de jogo. O guarda-redes Luís Maximiano bateu a bola para lá do meio campo, e Sporar rematou para o 3-0 no frente-a-frente com André Moreira.

Apesar da desvantagem no marcador, o Belenenses SAD ainda conseguiu o golo de honra. Na sequência de uma transição rápida, a bola passou por toda a defesa leonina, e Gonçalo Agrelos aproveitou para reduzir a desvantagem no marcador.

Os leões regressam a Lisboa depois do estágio no Algarve. O arranque oficial da temporada será na terceira pré-eliminatória da Liga Europa.