Sporting vence Benfica e empata final do campeonato de hóquei em patins

Por Lusa 11 Junho, 2023 • 17:09

O Sporting empatou este domingo a final do Campeonato Nacional de hóquei em patins, ao vencer em casa o Benfica por 6-3, no segundo jogo da fase decisiva, disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Os 'leões', que perderam o primeiro jogo na Luz por 4-2, após prolongamento, já ganhavam ao intervalo por 6-1 e geriram a vantagem no segundo tempo, levando a final empatada para o terceiro jogo, agendado para quarta-feira, em casa das 'águias'.

O Benfica, que foi campeão pela última vez em 2015/16, pode igualar os 24 títulos do recordista FC Porto, enquanto o Sporting procura o 10.º cetro e o terceiro em seis anos, depois de ter sido campeão pela última vez em 2020/21.