Sporting vence Benfica e fica a um triunfo do título de futsal

A final prossegue na quarta-feira, no reduto das águias © António Pedro Santos/Lusa

Por Lusa 17 Junho, 2023 • 18:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting, bicampeão em título, colocou-se este sábado a um triunfo do seu 18.º título de campeão nacional de futsal, ao vencer o Benfica por 3-2, após prolongamento, no terceiro jogo da final, disputado no Pavilhão João Rocha.

Zicky (22 minutos) e Pauleta (26 e 45) marcaram os golos da formação 'leonina', num jogo que chegou empatado a zero ao intervalo, enquanto Arthur (28) e Diego Nunes (30) faturaram para os 'encarnados'.

A final prossegue na quarta-feira, no reduto das 'águias', onde o Sporting, que lidera por 2-1, selará o tri em caso de triunfo. Em caso de vitória dos 'encarnados', que perseguem o nono título, o quinto jogo será na casa dos 'leões', em 25 de junho, um domingo.