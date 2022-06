Sporting vence Benfica no primeiro jogo da final de futsal

O Sporting venceu o Benfica e colocou-se em vantagem na final do campeonato português de futsal © Tiago Canhoto/Lusa

O Sporting colocou-se no sábado em vantagem na final do campeonato português de futsal, ao ganhar em casa ao Benfica, por 5-4, após prolongamento, no primeiro de cinco encontros da eliminatória decisiva.

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, Rocha (02 minutos), Chishkala (09), Jacaré (17) e Tayebi (28) marcaram para as 'águias', com Esteban Guerrero (03), Erick (23), João Matos (27) e Cavinato (39) fizeram os golos dos 'leões'. No prolongamento, Pany Varela (47) deu o triunfo ao atual campeão nacional.

O Benfica, que procura o seu nono título de campeão, recebe na quarta-feira o Sporting, recordista de troféus (16), no segundo de cinco jogos da final, com o terceiro encontro a disputar-se de novo em Alvalade, no sábado.