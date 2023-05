© Álvaro Isidoro / Global Imagens

Por Cátia Carmo 21 Maio, 2023 • 21:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A primeira parte em Alvalade terminou com o Sporting a vencer o Benfica por 2-0.

Os leões entraram melhor no jogo, a encostar o Benfica às cordas, e aos 39 minutos conseguiram pôr a vantagem que estavam a demonstrar dentro de campo também no marcador. Nuno Santos colocou a bola rasteira na área, para uma desmarcação de Trincão. António Silva falhou o corte e Trincão foi ao chão, rematando para defesa de Vlachodimos, mas a bola voltou a sobrar para o jogador do Sporting que contornou o guarda-redes benfiquista e marcou.

O segundo golo da equipa da casa surgiu pouco antes do intervalo, já no período de compensação. O central Diomande ganhou de cabeça no duelo com Grimaldo, após um canto batido por Nuno Santos, e cabeceou para baixo, levando a bola a entrar junto ao poste esquerdo. Vlachodimos ainda tocou, mas não conseguiu travar o remate.

O Benfica joga este domingo em casa do rival Sporting, no fecho da 33.ª e penúltima jornada da I Liga, em busca de vencer para ser campeão, com o aliciante extra de poder festejar em Alvalade.

A equipa de Roger Schmidt vem de quatro vitórias seguidas na Liga, como os anfitriões, e se vencer soma o 38.º título da I Liga do seu palmarés, o primeiro desde 2019 - caso contrário, fica obrigado a vencer o Santa Clara na última ronda, no Estádio da Luz.