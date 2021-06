Sporting vence no Dragão Arena e é campeão nacional de hóquei em patins

© Lusa

O Sporting venceu este domingo o FC Porto por 5-6, no quarto jogo da final do campeonato nacional de hóquei em patins e é o novo campeão nacional. Num jogo emocionante, com várias reviravoltas no marcador, os leões foram mais fortes, confirmando o título nacional.

A equipa lisboeta, que ao intervalo perdia por 4-3, juntou o título nacional ao de campeão europeu -- conquistado há um mês, também frente ao FC Porto (4-3) -, depois de ter iniciado a final do Nacional com uma derrota, por 3-1, impondo-se nos três jogos seguintes (6-3, 6-4 e, hoje, por 6-5).



O Sporting isolou-se no terceiro lugar do historial dos vencedores da prova, com nove títulos, mais um do que o Paço d'Arcos, mas ainda distante dos recordistas Benfica e FC Porto, ambos com 23 troféus conquistados.