Sporting vence rival Benfica e lidera Liga de andebol

O Sporting recebeu esta tarde o Benfica no Pavilhão João Rocha, em Alvalade, num jogo a contar para a 16ª jornada do campeonato da modalidade © Álvaro Isidoro/Global Imagens

O Sporting venceu este sábado o Benfica por 26-21, na 16.ª jornada do campeonato nacional de andebol, que agora lidera isolado, provisoriamente, após uma partida em que foi muito superior ao rival lisboeta. Com a vitória, a 15.ª em 16 rondas, registando apenas um empate com o FC Porto, o Sporting mantém a invencibilidade e soma 47 pontos, esperando o resultado dos dragões (que jogam no reduto do lanterna-vermelha Vitória de Setúbal). Já o Benfica, mantém o terceiro posto, com 40.

O 9-9 registado ao fim de pouco mais de 20 minutos de encontro ditava equilíbrio entre águias e leões, mas uma sucessão de passes falhados, bolas atiradas ao lado ou aos postes e defesas de Aljosa Cudic, que se apresentou a um grande nível, afetou negativamente o Benfica.

Com os adeptos sportinguistas a apoiarem constantemente o conjunto de Thierry Anti, a equipa da casa beneficiou da ineficácia encarnada e arrancou para uma vantagem confortável, consumada nos últimos sete minutos da primeira parte, nos quais apontou seis golos consecutivos, sem resposta, chegando ao intervalo a vencer 15-10.

No início do segundo tempo, os vice-campeões nacionais ainda dilataram para sete golos a vantagem (18-11), mas o Benfica ripostou e ainda diminuiu a diferença para quatro tentos, tendo sido o melhor que conseguiu numa tarde desinspirada, sobretudo a nível ofensivo.

O resultado foi construído inteiramente naqueles instantes finais da primeira parte, com o segundo tempo a registar um empate 11-11, embora o Sporting se tenha limitado a controlar a vantagem, que nunca foi posta em causa pelo conjunto da Luz.

O sportinguista Frankis Carol, com sete golos, foi o melhor marcador da partida, seguido pelo colega de equipa Valentin Ghionea e pelo benfiquista Petar Djordjic, com seis tentos.