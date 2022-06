Sporting vence Taça de Portugal em andebol ao bater FC Porto após dois prolongamentos

© Manuel Fernando Araújo/Lusa

O Sporting conquistou este domingo a Taça de Portugal em andebol masculino, ao derrotar na final o FC Porto por 36-35, após dois prolongamentos.

Em Matosinhos, os leões, que estiveram sempre em condição de desvantagem nos instantes finais do tempo regulamentar e do primeiro prolongamento, acabaram por conquistar o troféu, ao conseguirem gerir a vantagem de dois golos alcançada na fase final do segundo tempo extra, vencendo pela diferença mínima.

Com este triunfo, o Sporting ampliou o seu recorde de taças, atingindo as 16 conquistas, enquanto o FC Porto é o terceiro clube com mais troféus, com nove, logo atrás do ABC de Braga, segundo com 12.