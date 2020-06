Licá abriu o marcador para a equipa de Petit, mas Coates e Jovane Cabral, por duas vezes, deram a vitória ao Sporting. Veja aqui os golos.

Por TSF 26 Jun, 2020 • 21:31

Licá abriu o marcador para a equipa de Petit, mas Coates e Jovane Cabral, por duas vezes, deram a vitória ao Sporting. Veja aqui os golos.

Bastaram nove minutos para o primeiro golo na Cidade do Futebol. Licá fez o seu sétimo golo esta época e colocou o Belenenses SAD na frente do marcador, frente ao Sporting.

Aos 21 minutos, na sequência de um canto batido à direita, Koffi sai completamente em falso da baliza e Coates, nas alturas, encostou para a baliza deserta. Estava feito o empate para a turma de Alvalade. O defesa dedicou o golo a Jérémy Mathieu, que terminou a carreira após sofrer uma grave lesão no treino.

Aos 36 minutos, cruzamento de Ristovski e Jovane Cabral a desferir um remate acrobático no coração da área. Os leões chegavam à vantagem no marcador.

Pouco antes do intervalo, combinação entre Jovane Cabral e Sporar e Rúben Lima a derrubar o ponta de lança. Hélder Malheiro assinala penálti a favor do Sporting. As equipas foram para o intervalo com 3-1 no marcador, resultado que se manteve até ao final do jogo.