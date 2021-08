Sporting visita Famalicão com a liderança isolada na mira

Sporting © LUSA

O campeão Sporting procura este sábado, na visita ao Famalicão, manter o percurso 100% vitorioso na I Liga portuguesa de futebol e isolar-se provisoriamente na liderança, em jogo da quarta jornada da prova.

No reduto famalicense, os 'leões' defrontam, a partir das 20h30, o lanterna-vermelha e a única equipa ainda sem pontos, mas à qual a formação comandada por Rúben Amorim ainda não ganhou desde que os minhotos regressaram ao primeiro escalão, em 2019/20.

Em caso de triunfo, o Sporting, que tem nove pontos, os mesmos do Benfica, isola-se no primeiro lugar, atualmente ocupado pelo surpreendente Estoril-Praia, que soma 10, depois de na sexta-feira ter aberto a ronda com um triunfo por 2-1 sobre o Marítimo.

Já o FC Porto vai procurar regressar aos triunfos na I Liga, após ter cedido os primeiros pontos na jornada passada, com um empate no terreno dos insulares.

Os 'dragões' recebem, às 18h00, no Estádio do Dragão, o promovido Arouca, que vem do primeiro triunfo no campeonato, sobre o Famalicão.

No primeiro encontro do dia, agendado para as 15h30, o Boavista tentará o terceiro triunfo consecutivo, na visita ao Vizela, que joga em casa emprestada, em Paços de Ferreira.

Programa da quarta jornada:

- Sexta-feira, 27 ago:

Belenenses SAD - Moreirense, 1-1

Estoril Praia - Marítimo, 2-1

- Sábado, 28 ago:

Vizela - Boavista, 15h30

FC Porto - Arouca, 18h00

Famalicão - Sporting, 20h30

- Domingo, 29 ago:

Benfica - Tondela, 18h00

Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 18h00

Santa Clara - Gil Vicente, 19h30 locais (20h30, horas de Lisboa)

Portimonense - Paços de Ferreira, 20h30