Golo anulado a Sarabia. Sporting 1-0 Vitória SC (intervalo)

A fechar o dia é a vez do Sporting, que a meio da semana bateu o Famalicão na Taça da Liga, entrar em campo para defrontar o Vitória de Guimarães, procurando a quinta vitória seguida no campeonato. Os "leões" também ainda não perderam na prova e triunfaram nos últimos quatro jogos, mas sempre pela margem mínima.

Logo aos cinco minutos, Bruno Varela aqueceu as luvas. Cruzamento de Paulinho na esquerda, Hélder Sá falhou o lance e Pote rematou para uma grande defesa do guardião. Mas Adán não ficou a rir-se. Aos 12', Händel disparou de fora da área e o guarda-redes espanhol teve de salvar os leões.

Mas o suspeito do costume - que renovou esta semana com o Sporting - acabaria por deixar marca, embora não tenha valido. Matheus Reis combinou Sarabia e o espanhol cruzou para a zona da marca do penálti, onde Pote surgiu a rematar. Fez golo, mas a jogada acabou anulada por fora de jogo.

Alvalade lamentou para, logo depois, celebrar. Sarabia bateu um pontapé de canto a partir do lado esquerdo, Paulinho penteou ao primeiro poste e Coates, de rompante, cabeceou para o fundo das redes.

E ainda haveria mais um golo festejado mas invalidado antes do intervalo. Foi Sarabia o apanhado em fora de jogo.

Onze do Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Feddal, Coates, Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis, Pote, Sarabia e Paulinho

Onze do Vitória SC: Bruno Varela, Hélder Ferreira, Borevkovic, Mumin, João Ferreira, Händel, Tiago Silva, André André, Rochinha, Edwards e Bruno Duarte

Já o Vitória de Guimarães venceu os dois últimos jogos na I Liga e está em sétimo lugar, com 13 pontos. O jogo está marcado para as 21:15, no estádio José Alvalade, e será dirigido por Rui Costa, da associação do Porto.

Suplentes do Sporting: Virgínia, Tabata, Jovane, Nuno Santos, Neto, Ugarte, Rúben Vinagre, Esgaio e Bragança

Suplentes do Vitória SC: Trmal, Quaresma, Rúben Lameiras, Sacko, Estupiñan, Alfa, André Almeida e Janvier