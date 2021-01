Stéphane Peterhansel vence rali Dakar nos carros

Por Carolina Rico 15 Janeiro, 2021 • 09:15 Partilhar este artigo Facebook

O piloto francês Stéphane Peterhansel venceu a 43.ª edição do rali Dakar na categoria carros, ao volante de um Mini Buggy, com apoio do copiloto Edouard Boulanger, concluindo a prova em 44:27.11 horas.

Este é o 14.º título no rali Dakar do piloto de 55 anos muitas vezes apelidado "Monsieur Dakar" pela carreira de sucesso.

Desde que se estreou, há 30 anos, venceu a maior prova de todo-o-terreno oito vezes na competição reservada aos automóveis (2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016 e 2017) e seis vezes na categoria motas (1991, 1992, 1993, 1995, 1997 e 1998)​​​​.

O piloto catari Nasser al-Attiyah (Toyota) terminou a prova na segunda posição, 14.51 minutos atrás de Stéphane Peterhansel, apesar de ter vencido seis etapas.

Já o espanhol Carlos Sainz (Mini) completa o pódio do Dakar 2021. Ficou em terceiro lugar, depois de vencer a última etapa da prova, ao concluir os 225 quilómetros cronometrados em 2:17.33 horas.

Kevin Benavides, piloto da Honda, foi o vencedor do Dakar 2021, em motas. O argentino de 32 anos é o primeiro sul-americano a ganhar nesta categoria, conseguindo a vitória para a equipa do português Ruben Faria pelo segundo ano consecutivo.

A prova deste ano ficou ainda marcada pela morte do francês Pierre Cherpin, que sofreu um acidente grave no último domingo, numa queda da mota.

O rali Dakar de todo-o-terreno arrancou a 2 de janeiro, em Jeddah, na Arábia Saudita.