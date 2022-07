Stephen Eustáquio convence e assina com o FC Porto até 2027

Stephen Eustáquio © Ivan Del Val/Global Imagens

O futebolista internacional canadiano Stephen Eustáquio assinou contrato com o FC Porto por cinco temporadas, até 2027, depois de ter passado meia época no clube por empréstimo do Paços de Ferreira, anunciaram esta terça-feira os campeões nacionais.

"O FC Porto acionou a opção de compra do médio internacional pelo Canadá, de 25 anos, que em 2021/22 ajudou o clube a sagrar-se campeão nacional e a vencer a Taça de Portugal. Stephen Eustáquio chegou a título de empréstimo no final de janeiro, proveniente do Paços de Ferreira, e foi utilizado por Sérgio Conceição em 11 jogos. A partir de agora, o médio é dragão até 2027", lê-se no site oficial do emblema portista.

Apesar de ser internacional canadiano, de ter nascido nesse país e de ter lugar quase certo no Campeonato do Mundo do Qatar2022 com essa seleção norte-americana, Eustáquio fez praticamente toda a sua carreira em Portugal, apenas tendo saído de território luso para defender as cores dos mexicanos do Cruz Azul, em 2018/19, uma 'aventura' que ficou marcada por uma grave lesão num joelho.

"Passei aqui seis meses muito bons e que foram inacreditáveis com o campeonato e a Taça de Portugal. Se tivesse feito algo mal, não estaria aqui agora, por isso acredito que o meu trabalho tenha sido bom, tal como a minha maneira de estar. Estou muito contente por estar aqui e muito motivado para ajudar o FC Porto", disse o médio defensivo, em declarações divulgadas pelo seu novo clube.

Depois de uma formação em que passou pela União Leiria e pelos Nazarenos, Eustáquio arrancou a sua carreira profissional no Torreense, tendo depois passado por Leixões, Desportivo de Chaves e Paços de Ferreira, com a tal breve passagem pelo México pelo meio.

Pelo Canadá, o jogador nascido em Ontário tem 24 jogos e três golos.