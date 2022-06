"Stephen Eustáquio pode ser a solução imediata." Vitinha prestes a assinar pelo PSG

© Carlos Costa/AFP

Vitinha já está em Paris e vai assinar nas próximas horas pelo Paris Saint-Germain. O negócio está fechado com o FC Porto e o jogador faz por esta altura os exames médicos, revela esta manhã a imprensa francesa.

O Paris Saint-Germain paga no imediato 40 milhões de euros ao FC Porto, o valor da cláusula de rescisão do médio português. Vitinha deixa Portugal depois de vestir por 11 anos a camisola portista e vai assinar um contrato válido com o campeão francês para as próximas cinco temporadas.

Para o comentador de futebol da TSF, Tomás da Cunha, a solução para colmatar a saída do internacional português pode estar no plantel principal dos dragões e chama-se Stephen Eustáquio: "Tem características semelhantes. É um médio organizador, muito cerebral, que pode compensar a saída de Vitinha. Mas o FC Porto, com o encaixe dessa transferência, pode ir ao mercado contratar um jogador que dê garantias a Sérgio Conceição e que seja um concorrente direto de Eustáquio."

Entretanto, de acordo com a imprensa francesa, o PSG vai avançar agora por Renato Sanches. Ao que tudo indica, Christophe Gaultier vai ser o novo treinador do campeão francês, ele que conhece muito bem Renato Sanches do Lille e pode, assim, facilitar a transferência.

Se os negócios se confirmarem, o PSG passa a contar com quatro jogadores portugueses no plantel; Nuno Mendes, Danilo, Vitinha e Renato Sanches.