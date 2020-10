Sub-21 portugueses goleiam Noruega na qualificação para o Europeu

© Gerardo Santos / Global Imagens

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 goleou hoje a Noruega por 4-1, no Grupo 7 de qualificação para o Europeu da categoria, e confirmou a sua superioridade num jogo em que Pedro Neto 'bisou'.

O jogador do Wolverhampton foi das melhores unidades da equipa de Rui Jorge e responsável por alguns dos lances mais vistosos, mesmo quando Portugal deixou que a Noruega equilibrasse a partida.

O extremo abriu o ativo aos seis minutos e voltou a marcar aos 16. Ainda no primeiro tempo, aos 34, Larsen reduziu, mas dois golos, no segundo tempo, de Vítor Ferreira, aos 69, e Dany Mota, aos 88, fecharam o resultado em 4-1 para a equipa das 'quinas'.

Desde o apito inicial que Portugal mostrou ao que vinha: nos primeiros instantes do encontro, Gedson, lançado por Rafael Leão, apareceu na cara do guarda redes, mas perdeu o primeiro frente a frente com o norueguês.

No entanto, estava dado o mote e, aos seis minutos, Pedro Neto foi mais eficaz. O avançado do Wolverhampton, isolado por Gedson, fletiu para o centro da área e atirou na passada.

Portugal dominava por completo, baralhava as marcações nórdicas e aos 16 minutos foi sem surpresa que chegou ao segundo, novamente por Pedro Neto. Com a bola colada ao pé esquerdo, depois de um passe de Vítor Ferreira, o extremo partiu para a baliza norueguesa, evitou toda a defesa e, já na área, atirou a contar.

Com o jogo controlado, Portugal pareceu descansar na vantagem construída de forma madrugadora e a Noruega conseguiu recompor-se, diminuindo mesmo a vantagem lusa após uma oferta inesperada de Diogo Leite. O central atrapalhou-se com a bola, Jorgen Larsen foi mais lesto e no cara a cara com o guarda redes Diogo Costa atirou para o 2-1 com que se chegou ao intervalo.

No recomeço, Portugal voltou a entrar no controlo das operações, mas, apesar da maior posse de bola, mais consentida do que conquistada, a Noruega mostrava-se perigosa no contra-ataque. Aos 59 minutos, Larsen dispôs da melhor ocasião norueguesa, ao aproveitar o espaço nas costas de Diogo Dalot para fazer um 'chapéu' a Diogo Costa, mas o remate saiu fraco.

Portugal reagiu de imediato e contou com a 'ajuda' norueguesa para voltar a distanciar-se no marcador, aos 69 minutos, com Pedro Neto a retribuir a assistência de Vítor Ferreira, que driblou um defesa e atirou para o golo, com o guarda-redes ainda a tocar na bola e a deixar a sensação de que podia ter feito mais.

Já quase em cima do minuto 90, Dany Mota arrumou em definitivo a questão e fez o 4-1 para Portugal, depois de uma assistência primorosa de Daniel Bragança, que pelo corredor esquerdo deslocou toda a defesa norueguesa e entregou a bola numa 'bandeja' ao avançado que atua no Monza.

Na classificação do Grupo 7, com este triunfo, Portugal segue em segundo, com 15 pontos (seis jogos), contra 21 da Holanda (sete), que lidera o grupo, 10 da Noruega (oito), oito da Bielorrússia (seis), quatro de Chipre (seis) e nenhum de Gibraltar (sete).

A qualificação para o Europeu2021, a decorrer até novembro, sofreu alterações devido à pandemia de covid-19, tendo sido anulado o 'play-off'. Apuram-se, para além dos anfitriões Eslovénia e Hungria, os primeiros classificados dos nove grupos e os cinco melhores segundos.

A primeira fase do Euro2021 terá quatro grupos com quatro equipas e vai realizar-se entre os dias 24 e 31 de março de 2021. Passam à fase a eliminar, a decorrer entre 31 de maio e 06 de junho de 2021, os dois primeiros de cada grupo.