Sub-21 portugueses vencem Chipre e seguem em segundo no Grupo 7 do Europeu

© FPF

Por Lusa 04 Setembro, 2020 • 19:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa de futebol venceu esta sexta-feira na deslocação a Chipre por 4-0, em jogo do Grupo 7 de apuramento para o Europeu da categoria de 2021, com dois golos do 'capitão' Diogo Leite.

O defesa do FC Porto Diogo Leite inaugurou o marcador aos sete minutos, 'bisando' na partida aos 27, com Jota a ampliar a vantagem aos 53 e João Mário a fixar o resultado final aos 84.

Na classificação do Grupo 7, Portugal segue em segundo, com 12 pontos (cinco jogos), contra 15 dos Países Baixos (cinco), que lideram o grupo, 10 da Noruega (seis), oito da Bielorrússia (seis), quatro de Chipre (seis) e nenhum de Gibraltar (seis).

A qualificação para o Europeu2021, a decorrer até novembro, sofreu alterações devido à pandemia de covid-19, tendo sido anulado o 'play-off'. Apuram-se, para além dos anfitriões Eslovénia e Hungria, os primeiros classificados dos nove grupos e os cinco melhores segundos.

A primeira fase do Euro2021 terá quatro grupos com quatro equipas e vai realizar-se entre os dias 24 e 31 de março de 2021. Passam à fase a eliminar, a decorrer entre 31 de maio e 06 de junho de 2021, os dois primeiros de cada grupo.