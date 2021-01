"Subimos a montanha, estamos a saborear a paisagem. É bom sentir esta emoção"

© AFP

Por Guilherme de Sousa 31 Janeiro, 2021 • 00:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Num clima de grande festa, Abel Ferreira agradece de forma efusiva a todo o staff e jogadores do Palmeiras pela conquista da Taça Libertadores, um título que fugia há 22 anos ao emblema "Verdão".

Na conferência de imprensa, no Maracanã, palco da final ganha frente ao Santos, o técnico português começou por agradecer a todos os que o ajudaram a conquistar o seu primeiro título do futebol profissional.

"Sinceramente, a palavra que mais me passa pela cabeça é obrigado. Em primeiro lugar, é agradecer aos meus jogadores que eu treinei e de forma muito carinhosa, agradecer aos jogadores do Palmeiras porque não há bons treinadores sem bons jogadores, sem bons homens", disse o técnico.

"A caminhada, quem começou, foi o mister Vanderlei Luxemburgo e ele também tem trabalho feito nesta competição. Quando eu pego nesta equipa, o Palmeiras estava em todas as competições. Há um trabalho também dele, não é só meu. De forma muito sentida, à estrutura do Palmeiras que me contratou. É verdade que não tinha títulos no futebol profissional, mas há coisas que valem mais que títulos. A minha maior alegria foi ver os meus jogadores felizes, foi ver toda a gente que trabalha na Academia feliz, perceber que todos eles vão receber um salário extra", acrescentou.

Abel Ferreira, que chegou há pouco mais de três meses a São Paulo, quis ainda explicar a diferença entre treinadores portugueses e brasileiros e lembrou o antecessor, Jorge Jesus.

"A grande diferença da escola portuguesa é que nós treinadores partilhamos conhecimento. Vamos a colóquios, telefonamos uns aos outros, procuramos encontrar soluções para os problemas. O Jorge Jesus com uma forma de ser e de estar completamente diferente da minha, uma forma de jogar completamente diferente da minha, com uma equipa completamente diferente da minha conseguiu ter sucesso", disse.

"Quando aqui chegámos percebemos que havia muita matéria prima aqui, mais do que matéria prima havia homens e isso é o que me importa: sem homens, não há títulos. Tenho de agradecer ao Brasil, tenho de agradecer de forma muito especial ao Palmeiras. Toda a regra tem uma exceção. Vou permitir quebrar essa regra das 24 horas. Subimos a montanha, estamos a saborear a paisagem. É bom sentir esta emoção, mas há muitas coisas para conquistar", apontou.

O Palmeiras venceu a principal competição de clubes da América do Sul ao vencer o rival paulista Santos por 1-0. Breno Rafael marcou o único golo da partida já para lá do minuto 90.