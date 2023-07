Suécia goleia Itália e chega aos oitavos do Mundial feminino. Veja os golos

As suecas garantem, assim, os dois primeiros lugares do Grupo G © Marty Melville/AFP

A Suécia está nos oitavos de final do Mundial de futebol feminino depois de, este sábado, ter goleado Itália por 5-0. Amanda Ilestedt bisou no jogo, com dois golos de cabeça. Os restantes tentos foram marcados por Fridolina Rolfo e Stina Blackstenius, ainda antes do intervalo. Rebecka Blomqvist fechou a goleada nos descontos, perante mais de 30 mil pessoas em Wellington.

As suecas garantem, assim, os dois primeiros lugares do Grupo G, tornando-se na terceira equipa a garantir um lugar na fase a eliminar, depois de Espanha e Japão.