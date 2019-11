Suíça e Dinamarca garantem qualificação para o Euro 2020

© EPA

Por Lusa 18 Novembro, 2019 • 21:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Suíça, vencedora por 6-1 em Gibraltar, e a Dinamarca, ao empatar 1-1 na República da Irlanda, qualificaram-se hoje para a fase final do Europeu de futebol de 2020, na última jornada do Grupo D.

Pub Pub

A formação helvética fechou o agrupamento com 17 pontos, ultrapassando a Dinamarca, que terminou no segundo posto, com 16. A República da Irlanda foi terceira, com 13, seguida da Geórgia, com oito, e de Gibraltar, sem qualquer ponto.

Pub Pub

O Euro2020 será a nona fase final para a Dinamarca, campeã em 1992, que tinha falhado a edição de 2016, e a quinta, e segunda consecutiva, para a Suíça, que chegou aos oitavos de final há quatro anos, após três eliminações na fase de grupos.

Os dois primeiros de cada um dos 10 agrupamentos qualificam-se para a fase final, enquanto as restantes quatro vagas sairão dos 'play-offs', a disputar pelos quatro melhores classificados de cada uma das quatro ligas da primeira edição da Liga das Nações que não conseguirem o apuramento direto.

A fase final, para a qual já se tinham qualificado Bélgica, Itália, Rússia, Polónia, Ucrânia, Espanha, Turquia, França, Inglaterra, República Checa, Finlândia (estreante), Suécia, Croácia, Áustria, Alemanha, Holanda e Portugal, realiza-se de 12 de junho a 12 de julho de 2020, em 12 cidades, de 12 países.