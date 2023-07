© Saeed Khan/AFP

As seleções da Suíça e da Noruega empataram esta terça-feira 0-0 em jogo da segunda jornada do grupo A do mundial feminino de futebol.

Com este resultado, as suíças alcançam a liderança do grupo, com quatro pontos, mais um do que Nova Zelândia e Filipinas, segunda e terceira classificadas, ambas com três pontos.

Já a Noruega somou o primeiro ponto no torneio, ocupando o último lugar do agrupamento.