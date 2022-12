Suíça no caminho de Portugal e Brasil joga com Coreia do Sul nos oitavos. Sérvia e Camarões eliminados

© Georgi Licovski/EPA

Por Clara Maria Oliveira 02 Dezembro, 2022 • 21:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As seleção da Suíça venceu a Sérvia, esta sexta-feira, por 3-2, e carimbou o último passaporte disponível para os oitavos de final do Mundial 2022, onde vai defrontar Portugal. No outro jogo do grupo G, o Brasil perdeu frente aos Camarões por 1-0, mas, mesmo assim, os canarinhos mantiveram o primeiro lugar e, na próxima fase, têm à sua espera a Coreia do Sul.

Na terceira jornada do Grupo F, Xherdan Shaqiri, aos 20 minutos, Breel Embolo, aos 44, e Remo Freuler, aos 48, apontaram os tentos dos helvéticos, enquanto Aleksandar Mitrovic, aos 26, Dusan Vlahovic, aos 35, marcaram para os sérvios.

Por seu lado, o ex-portista Vincent Aboubakar apontou, aos 90+1 minutos, o golo da vitória dos africanos, sendo que acabou expulso, por acumulação de amarelos, na sequência dos festejos, aos 90+3.

Na classificação, o Brasil totalizou sete pontos, contra seis dos helvéticos, quatro dos camaroneses e um dos sérvios.