Seferovic já marca. Suíça 1-0 Portugal (1.ª parte)

Não há Ronaldo, não há Moutinho e não há Raphaël Guerreiro, mas há mais 23 portugueses que tentam, este domingo, levar de vencida a Suíça em jogo da quarta jornada do grupo A2 da Liga das Nações. A vitória por 4-0 - com um bis de Ronaldo -, há uma semana, deixou boas indicações da equipa orientada por Fernando Santos, mas em Genebra a história pode ser outra.

Seferovic fez questão de o mostrar desde cedo. Os suíços saíram com bola pela direita, Shaqiri lançou Widmer e o lateral-direito cruzou para o coração da área, onde surgiu o ponta de lança helvético - que joga em Portugal - a cabecear para o 1-0.

Jogava-se há apenas dois minutos e os lusos já sentiam na pele que esta não era a mesma Suíça que visitara Alvalade no fim de semana anterior. Mas este também não era o mesmo Portugal: André Silva e Rafael Leão tomavam conta do ataque, e se o primeiro se fixava mais na frente, o segundo mostrava chegar ao jogo com vontade de ter bola e de a fazer mexer. Não chegava, e a noite não demorou a ameçar piorar.

Doze minutos de jogo. Shaqiri cruza a partir da direita, Nuno Mendes surge no caminho do lance e acaba por ver a bola bater-lhe na mão esquerda. O árbitro croata Fran Jovic assinalou grande penalidade, mas perante os protestos portugueses e o aviso do VAR, decidiu consultar as imagens. Salvou-se Portugal: Elvedi tinha "roubado" a bola a André Silva acertando nas pernas do português momentos antes do lance na área portuguesa. Assim sendo, penálti anulado.

Onze da Suíça: Omlin, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez, Xhaka, Sow, Freuler, Shaqiri, Embolo e Seferovic

Onze de Portugal: Rui Patrício, Cancelo, Pepe, Danilo, Nuno Mendes, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Otávio, Vitinha, Rafael Leão e André Silva

O jogo é dirigido pelo croata Fran Jovic.

Suplentes da Suíça: Sommer, Mvogo, Stergiou, Frei, Steffen, Zuber, Amdouni, Okafor, Cömert, Gavranovic, Aebischer e Schär

Suplentes de Portugal: Rui Silva, Diogo Costa, Dalot, Domingos Duarte, Carmo, Palhinha, Ricardo Horta, Bernardo Silva, William, Guedes, Jota e Matheus Nunes

Após três de seis jornadas, Portugal lidera o Grupo A2, com sete pontos, contra cinco da Espanha, segunda colocada, quatro da República Checa, terceira, e nenhum da Suíça. A equipa nacional cumpre os últimos dois encontros no Grupo A2 a 24 e 27 de setembro, primeiro na República Checa e depois em Braga, perante os espanhóis.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.