Super Dragões manifestam "apoio total" a Sérgio Conceição

Sérgio Conceição colocou o lugar à disposição no final do encontro decisivo da Taça da Liga

Os Super Dragões emitiram esta segunda-feira um curto comunicado onde manifestam "total apoio" ao treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, dois dias após a derrota na final da Taça da Liga frente ao Sporting de Braga.

"Os Super Dragões vêm por este meio reafirmar o seu total e incondicional apoio ao clube, como é seu único e total propósito de sempre e para sempre. O nosso apoio ao clube estende-se ao nosso treinador Sérgio Conceição e a toda a nossa equipa", lê-se na nota publicada nas redes sociais.

A claque acrescenta ainda que "não será por qualquer tipo de mal entendido que vão quebrar este laço indestrutível que une" clube e adeptos.

No final do jogo com o Sporting de Braga, o treinador portista colocou o lugar à disposição de Pinto da Costa. Na flash interview da SportTV, logo após a partida, Sérgio Conceição fez várias críticas, nomeadamente ao nível interno.

Na sequência desse episódio, o técnico não compareceu na sala de imprensa e a conferência de imprensa de antevisão do jogo desta terça-feira, frente ao Gil Vicente, também foi cancelada.