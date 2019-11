Supertaça espanhola impõe lugar para as mulheres no futebol da Arábia Saudita

Quatro maiores clubes de Espanha defrontam-se na Arábia Saudita © Albert Gea/Reuters

A 'final four' da Supertaça de Espanha de futebol disputa-se na Arábia Saudita nos próximos três anos, com os jogos Valência-Real Madrid e FC Barcelona-Atlético Madrid agendados para a primeira edição, em 2020, anunciou esta segunda-feira a federação espanhola.

Em contrapartida, as federações de Espanha e da Arábia Saudita contempla o acesso das mulheres aos estádios e o lançamento de uma competição da modalidade na vertente feminina no país asiático.

A prova espanhola, com um novo formato anunciado em fevereiro, vai realizar-se no Estádio Rei Abdullah, em Jeddah, com a primeira meia-final entre Valência e Real Madrid marcada para 8 de janeiro e a segunda entre Barcelona e Atlético no dia seguinte. A final disputa-se no dia 12 de janeiro.

A competição realiza-se no inverno, a fim de aliviar o calendário de competições, conforme foi reivindicado por clubes e jogadores.