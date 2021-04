Surfista Frederico Morais entra a vencer em Newcastle

Frederico Morais © Fábio Poço/Global Imagens (arquivo)

O surfista português Frederico Morais venceu a sua bateria na primeira eliminatória na Newcastle Cup, na Austrália, primeira prova do circuito mundial, qualificando-se diretamente para a terceira ronda.

Em Newcastle, Nova Gales do Sul, 'Kikas' fechou, já na quinta-feira na Austrália, o 'heat' com 12,27 pontos (5,60 e 6,67 nas suas melhores ondas), batendo o sul-africano Jordy Smith, com 11,17 (5,97 e 5,20), e o australiano Matt Banting, com 10,90 (5,93 e 4,97).

O único português entre a elite do surf mundial passa, assim, diretamente aos 16 avos de final, tal como Smith, enquanto Bantig vai disputar a ronda de eliminação.

Esta é a primeira prova do circuito mundial, depois da ronda de Sunset (Havai) ter sido anulada e as de Santa Cruz (Estados Unidos) e Peniche terem sido suspensas, devido à pandemia de covid-19.

Após a Newcastle Cup, serão disputadas mais três provas na Austrália, em Narrabeen, Margaret River e Rottnest.