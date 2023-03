Surfista João Chianca destaca "bateria dos sonhos" em Peniche

Marcelo Rebelo de Sousa e o surfista brasileiro João Chianca © Carlos Barroso/Lusa

O surfista brasileiro João Chianca, campeão da prova de elite da Liga Mundial de Surf (WSL) na Praia de Supertubos, em Peniche, sublinhou esta terça-feira que tudo lhe correu bem na final, conseguindo apanhar ondas perfeitas.

"Nunca 'peguei' Peniche perfeito, mas tenho a certeza que hoje foi perfeito para mim. Tive uma bateria dos sonhos. E que momento, obrigado Portugal", lançou aos jornalistas o atleta de 22 anos, que sai de Peniche no segundo lugar do ranking mundial.

Com condições épicas, que levaram a multidão à loucura, Chianca teve um desempenho espetacular, conseguindo 17,57 pontos em 20 possíveis nas duas melhores ondas (9,07 e 8,50), levando a melhor sobre o 'licra amarela' Jack Robinson, que marcou 15,14 (8,97 e 6,17).

Por seu turno, a surfista norte-americana Caitlin Simmers, de apenas 17 anos, ganhou a prova feminina, batendo na final a compatriota Courtney Conlogue, marcando 13,50 pontos nas duas melhores ondas (7,17 e 6,33), em 20 possíveis, contra os 12,83 (9 e 3,83) da rival.

Tal como Chianca, a 'menina prodígio' do surf, que ascendeu ao segundo lugar do ranking - com os mesmos pontos da pentacampeã Carissa Moore (Havai) -, também se estreou a ganhar uma etapa no circuito principal da WSL, admitindo que está "muito feliz" com o triunfo em Supertubos e que vai continuar a surfar para evoluir.

Apesar de ter perdido a final, Jack Robinson continua na liderança após a etapa portuguesa no quadro masculino, enquanto a também 'aussie' Molly Picklum, que chegou a Peniche na coliderança com Carissa Moore, está agora isolada no primeiro posto do lado das mulheres.

O MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito principal da WSL, arrancou no sábado e terminou esta terça-feira, com os melhores surfistas do mundo a seguirem viagem para a Austrália, onde vão ser disputadas as próximas duas provas (Bells Beach e Margaret River), depois de se terem já realizado também dois eventos no Havai (Pipeline e Sunset Beach).