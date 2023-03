Surfista norte-americana Caitlin Simmers estreia-se a vencer na elite em Peniche

A surfista norte-americana Caitlin Simmer © Carlos Barroso/EPA

Por Lusa 14 Março, 2023 • 20:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A surfista norte-americana Caitlin Simmers, de apenas 17 anos, ganhou a prova do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL) na Praia de Supertubos, em Peniche, batendo na final a compatriota Courtney Conlogue.

Relacionados Marrocos anuncia candidatura conjunta com Portugal e Espanha ao Mundial 2030

Na final, Caitlin Simmers marcou 13,50 pontos nas duas melhores ondas (7,17 e 6,33), em 20 possíveis, contra os 12,83 (9 e 3,83) de Courtney Conlogue.

O MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito principal da WSL, arrancou no sábado e terminou esta terça-feira, com o brasileiro João Chianca a vencer o evento masculino, depois de bater na final o australiano Jack Robinson, líder do circuito mundial.