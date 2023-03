Surfista Owen Wright termina carreira profissional

Owen Wright teve um acidente enquanto surfava no Havai, em dezembro de 2015 © Andrew Shield/Instagram Owen Wright

O surfista australiano Owen Wright, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, anunciou na terça-feira que vai terminar a carreira profissional após o Rip Curl Pro Bells Beach, etapa da Liga Mundial de Surf (WSL), em abril.

Após mais de uma década a competir no circuito mundial, Wright, de 33 anos, vai despedir-se do surf profissional em 'casa', em Bells Beach, na Austrália, entre 10 e 20 de abril, depois de consultar a família, os treinadores e a equipa médica.

"Tendo em conta o meu recente histórico de lesões na cabeça e concussões, não é do melhor interesse para a minha saúde a longo prazo continuar a competir em algumas das ondas mais difíceis do planeta. Engrandeci-me nestas condições ao longo da carreira, mas os riscos associados são demasiado significativos para alguém com o meu histórico médico", disse o surfista australiano, citado em comunicado da WSL.

Owen Wright teve um acidente enquanto surfava no Havai, em dezembro de 2015, sofrendo lesões cerebrais que o obrigaram a reaprender a andar e também a surfar, voltando às provas da WSL apenas em 2017.

Mais tarde, o australiano viria a conquistar a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, que se realizaram em 2021, devido à pandemia de Covid-19, superando o brasileiro Gabriel Medina na luta pelo último lugar do pódio.

Na estreia da modalidade nuns Jogos Olímpicos, o brasileiro Ítalo Ferreira conquistou o ouro, enquanto a prata foi entregue ao japonês Kanoa Igarashi.