Surpresas continuam com vitória cazaque nos obstáculos femininos

A jornada desta quinta-feira dos Mundiais de atletismo de Eugene manteve a tónica de surpresas da véspera, com a cazaque Norah Jeruto a ganhar nos 3.000 metros obstáculos.

A final teve um desfecho curioso, já que nenhuma das três no pódio tinha medalhas internacionais em competições máximas (Jogos Olímpicos ou Mundiais), mas todas conseguiram novos recordes.

Norah Jeruto, uma antiga atleta queniana, por várias vezes triunfou em provas da Liga Diamante. Faltava-lhe o grande resultado a que chegou hoje, com 8.53,02 minutos, terceira melhor marca da história.

A agora atleta cazaque ultrapassou as etíopes Werkuha Getachew e Mekides Abebe. Os 8.54,61 de Getachew são novo recorde da Etiópia e os 8.56,08 de Abede recorde pessoal.

A grande derrotada foi a ugandesa Peruth Chemutai, campeã olímpica, apenas 10.ª na corrida.

A final do disco, nesta competição que decorre até domingo no estado norte-americano do Oregon, rendeu o melhor resultado até ao momento da delegação portuguesa, com o sexto lugar de Liliana Cá, com 63,99 metros.

Quando se esperava um duelo entre a croata Sandra Perkovic e a norte-americana Valarie Allman, eis que se intrometeu nas contas a chinesa Feng Bin, de 28 anos, sem grandes resultados internacionais até agora.

Com um ensaio a 69,12 metros, bateu o recorde pessoal por mais de três metros e instalou-se na liderança, bem à frente das duas últimas campeãs olímpicas.

Perkovic, a campeã de 2012 e 2016, não passou dos 68,45 e Allman, a campeã de Tóquio2020, ficou-se pelos 68,30, para desespero do público nas bancadas, que dava por certa a vitória norte-americana nesta prova, uma vez que Allman é a líder mundial do ano, com 71,46.

A grande desilusão foi, no entanto, a cubana Yaimé Perez, campeã de Doha2019 e bronze nos Olímpicos, hoje apenas sétima.

Nas semifinais dos 400 metros, a principal nota vai para o regresso a uma final do recordista mundial, o sul-africano Wayde Van Niekerk, o que já não acontecia desde 2017. Há cinco anos lesionou-se gravemente num joelho, após ter sido bicampeão mundial e campeão olímpico.

Fora da pista, ficou a saber-se que o campeão mundial dos 100 metros, Fred Kerley, não vai estar na estafeta 4x100 dos Estados Unidos, por lesão.

Kerley magoou-se num quadríceps durante as semifinais dos 200 metros, na terça-feira, em que falhou o apuramento, com o que pareciam ser cãibras.