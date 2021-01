Surto no Benfica chega ao Presidente. Luís Filipe Vieira tem Covid-19

Luís Filipe Vieira © Filipe Amorim/Global Imagens

O presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira, é um dos 17 novos casos de Covid-19 detetados, esta terça-feira, no clube. A TSF sabe que o presidente das "águias" testou positivo ao coronavírus.

A notícia foi, entretanto, confirmada pelo Benfica, numa nota oficial publicada na sua página na internet.

"O Sport Lisboa e Benfica confirma que o Presidente Luís Filipe Vieira está infetado com COVID-19 e assintomático", lê-se na nota publicada.

O clube tinha anunciado, esta manhã, que foram registados 17 casos de Covid-19, não precisando, no entanto, quais os membros da equipa infetados.

"O Sport Lisboa e Benfica comunica que, no decurso dos testes realizados desde sábado no Seixal, foram detetados 17 novos casos de COVID-19 entre staff, equipa técnica e jogadores", indicou o Benfica.

"Perante estes dados, na defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos, o Benfica remete para a DGS a decisão de se apresentar em competição nos próximos 14 dias", acrescenta.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) veio, depois, esclarecer que as autoridades de saúde locais apenas podem decretar o isolamento dos jogadores de futebol que testaram positivo à Covid-19 e daqueles que estiveram em contacto direto com estes. A decisão de isolar, ou não, o restante plantel cabe, por isso, aos clubes.

Para já, a conferência de imprensa com o treinador Jorge Jesus, que estava marcada para esta tarde, foi cancelada.

No calendário do Benfica para os próximos 14 dias inclui-se a meia-final da Taça da Liga, frente ao Sporting de Braga, na quarta-feira, em Leiria, onde poderá ter de disputar a final da prova, no sábado, mas também os jogos em casa com Nacional (15.ª jornada da I Liga) e Belenenses SAD, para os quartos-de-final da Taça de Portugal, e a visita ao Sporting (16.ª jornada).

Notícia atualizada à 12h59