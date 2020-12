Surto no Newcastle obriga ao primeiro adiamento na Premier League

© EPA

Um surto do novo coronavírus no Newcastle ditou o primeiro adiamento de um jogo da Premier League de futebol inglesa na época, numa partida que estava prevista para sexta-feira em casa do Aston Villa.

"Um significativo aumento de casos" detetado no seu centro de treinos levou o clube do nordeste de Inglaterra a pedir este desfecho, validado pela organização do campeonato.

Segundo um comunicado da Premier League, "vários jogadores e membros da equipa do Newcastle United estão agora em isolamento em casa depois de revelarem resultados positivos nos testes nos últimos dias".

Paralelamente, "o centro de treinos do clube foi temporariamente fechado para conter a propagação do vírus", segundo anunciou o Newcastle, em comunicado.

A direção da Premier League consentiu o adiamento do desafio, até porque os atletas não podem treinar: ainda não foi avançada uma nova data para o encontro da 11.ª jornada.

O organismo revelou segunda-feira a existência de 10 novos casos de coronavirus no principal escalão do futebol inglês, sem, contudo, revelar os nomes ou os clubes em causa.

O grupo do Newcastle não está junto desde quinta-feira, sendo que na quarta-feira está prevista uma nova ronda de testes, que poderá revelar o aumento do número de infetados.