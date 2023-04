Penalização de 15 pontos suspensa. Juventus volta a lugar de Champions antes de Alvalade

A Juve joga esta noite em Alvalade © Alessandro Di Marco/EPA (arquivo)

Um tribunal italiano suspendeu esta quinta-feira o castigo de 15 pontos que tinha sido aplicado à Juventus na liga italiana devido a irregularidades na transferência de jogadores.

Com esta decisão, a Juventus - que esta noite joga em Alvalade com o Sporting pelo acesso às meias-finais da Liga Europa - salta dos atuais 44 pontos para 59 e sobe do sétimo ao terceiro lugar da Serie A, que dá acesso direto à Liga dos Campeões.

Ainda assim, o clube de Turim fica à espera de uma nova decisão do tribunal da Federação Italiana de Futebol que tinha aplicado originalmente o castigo.