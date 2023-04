Suspensão do ciclista Ricardo Vilela chega aos dez anos, José Gonçalves vai cumprir quatro

O ciclista Ricardo Vilela em ação pela W52-FC Porto em abril de 2022 © Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

O ciclista Ricardo Vilela, que já estava a cumprir uma suspensão de três anos, foi esta quarta-feira suspenso por mais sete pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), por anomalias no passaporte biológico, enquanto José Gonçalves vai cumprir quatro anos de sanção.

De acordo com a lista de sanções disciplinares da ADoP, hoje atualizada, Ricardo Vilela viu estendida a sua suspensão até 14 de julho de 2032, com os novos sete anos de suspensão a contarem a partir do momento do final dos três já em vigor, por "posse de substância e método proibido".

Já José Gonçalves, também ele ex-ciclista da W52-FC Porto e arguido no processo 'Prova Limpa', enfrenta quatro anos de suspensão por "posse de substância proibida", mais um ano do que as sanções aplicadas aos seus antigos companheiros que colaboraram com a ADoP.

Em 4 de outubro de 2022, a ADoP anunciou a suspensão de sete ciclistas, incluindo Vilela. Rui Vinhas e Ricardo Mestre, vencedores da Volta a Portugal em 2016 e 2011, respetivamente, foram sancionados por três anos, por "posse de substância proibida e método proibido", o mesmo motivo evocado pela ADoP para suspender por igual período Daniel Mestre, José Neves e Samuel Caldeira, além de Vilela e João Rodrigues.

O algarvio, vencedor da Volta a Portugal de 2019 e da Volta ao Algarve de 2021, viu o seu castigo agravado em quatro pela União Ciclista Internacional, por anomalias no passaporte biológico.

A ADoP reduziu a suspensão dos sete ciclistas de quatro para três anos por terem "confessado", ao contrário do que aconteceu com Gonçalves, Joni Brandão, e Jorge Magalhães, assim como com quatro elementos do staff da equipa, incluindo Nuno Ribeiro.

Todos eles estão entre os 26 arguidos acusados de tráfico de substâncias e métodos proibidos no âmbito do processo 'Prova Limpa', que desmantelou a equipa W52-FC Porto, grande dominadora do ciclismo nacional nos últimos anos.

O Ministério Público acusou 26 arguidos, incluindo o antigo diretor-desportivo Nuno Ribeiro e o 'patrão' da equipa Adriano Quintanilha de tráfico de substâncias e métodos proibidos, com estes dois a responderem ainda pelo crime de administração de substância e métodos proibidos e a serem acusados, a par do diretor-geral Hugo Veloso, de terem elaborado "um esquema" de dopagem para "aumentarem a rentabilidade" dos corredores da equipa.