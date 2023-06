Swiatek bate Haddad Maia e está pela terceira vez na final de Roland Garros

© Thomas Samson/AFP

Por Lusa 08 Junho, 2023 • 22:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A tenista polaca Iga Swiatek, número um mundial e campeã em título, garantiu esta quinta-feira o apuramento para a final de Roland Garros pela terceira vez na carreira, ao vencer a brasileira Beatriz Haddad Maia em apenas dois sets.

Swiatek, de 22 anos, superou a n.º 14 da hierarquia mundial por 6-2 e 7-6 (9-7), em duas horas e nove minutos, na terra batida do segundo torneio do Grand Slam do ano.

A polaca, que venceu em Roland Garros em 2020 e 2022, vai tentar o terceiro triunfo no major parisiense, enfrentando no jogo decisivo a checa Karolina Muchova, n.º 43 do mundo, que bateu a bielorrussa Aryna Sabalenka e vai disputar a primeira final de um torneio do Grand Slam.