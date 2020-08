Taarabat e Everton dão vitória ao Benfica frente ao Bournemouth

Por Francisco Nascimento 30 Agosto, 2020 • 21:13 Partilhar este artigo Facebook

O Benfica venceu o Bournemouth por 2-1 em jogo de pré-temporada. A equipa de Jorge Jesus jogou pela primeira vez no Estádio da Luz, e derrotou a equipa inglesa quando faltam 15 dias para o arranque oficial da temporada.

O médio Taarabat abriu o marcador logo aos 14 minutos de jogo. O marroquino rematou forte fora da área, e colocou as águias em vantagem.

Três minutos depois, Arnaut Danjuma, no interior da área de Vlachodimos, fez o empate para os ingleses. Ainda assim, o reforço Everton Cebolinha foi atrás do prejuízo e recolou o Benfica em vantagem. O antigo jogador do Grémio rematou em arco, de pé direito.

O Benfica vai conhecer o adversário na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões na segunda-feira, num jogo que vai marcar o arranque oficial da equipa de Jorge Jesus. O clube vai defrontar Rapid Viena (Áustria), AZ Alkmaar (Países Baixos) ou PAOK (Grécia).