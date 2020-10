Taarabt está de regresso aos convocados do Benfica

Adel Taarabt © Pedro Rocha/Global Imagens

O Benfica anunciou na manhã desta quarta-feira os convocados para o jogo com o Lech Pozman, da Liga Europa.

O médio Adel Taarabt está recuperado de lesão e faz parte da lista de convocados, onde também se destaca a inclusão do jovem avançado Gonçalo Ramos.

Enquanto André Almeida, com rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito, e Todibo, a contas com tendinopatia do Aquiles à direita, são, agora, os elementos do plantel aos cuidados do departamento médico.

O plantel do Benfica viaja na manhã desta quarta-feira para a Polónia. Da parte da tarde, Jorge Jesus e um jogador vão fazer a antevisão a esta partida a contar para a primeira jornada do Grupo D, da Liga Europa.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Odysseas, Helton e Mile Svilar.

Defesas: Grimaldo, Ferro, Gilberto, Nuno Tavares, Otamendi, Jardel e Vertonghen.

Médios: Pizzi, Rafa, Pedrinho, Taarabt, Everton, Gabriel, Chiquinho, Cervi, Diogo Gonçalves e Julian Weigl.

Avançados: Darwin, Seferovic, Waldschmidt e Gonçalo Ramos.