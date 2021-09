Taça Davis. Sousa e Borges perdem nos pares e Roménia lidera eliminatória

O tenista João Sousa © José Coelho/Lusa

Os portugueses João Sousa e Nuno Borges perderem este domingo diante de Marius Copil e Horia Tecau e Portugal ficou em desvantagem, por 1-2, frente à Roménia na eliminatória do Grupo Mundial I da Taça Davis em ténis.

A jogar fora de casa, no piso rápido da Sala Sporturilor Horia Demian, em Cluj-Napoca, a dupla nacional não foi capaz de contrariar o favoritismo de Copil e Tecau, antigo número dois do mundo de pares e atual 16.º colocado, e cederam o terceiro ponto em discussão na eliminatória em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-3.

Depois do empate a fechar o primeiro dia da eliminatória de apuramento para a fase de qualificação das Finais da Taça Davis de 2022, por 1-1, a Roménia conseguiu, no encontro de pares, passar para a frente no marcador, precisando apenas de mais um ponto para sair vencedora.

Cabe agora a João Sousa, número 150 do ranking ATP, tentar derrotar no encontro de singulares Marius Copil, 250 do mundo, para restabelecer a igualdade na eliminatória e dar a Portugal a possibilidade de lutar pela vitória no derradeiro desafio com a Roménia.