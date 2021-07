Taça Libertadores. Palmeiras de Abel Ferreira passa aos quartos de final

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras © Sebastião Moreira/EPA

Por Lusa 22 Julho, 2021 • 07:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Palmeiras, comandado pelo treinador português Abel Ferreira, qualificou-se na quarta-feira para os quartos de final da Taça Libertadores em futebol, ao bater em casa o Universidade Católica por 1-0, na segunda mão dos oitavos.

Depois do triunfo em Santiago do Chile por 1-0, com um polémico penálti de Raphael Veiga (42 minutos), os detentores do título venceram no Brasil pelo mesmo resultado, num embate que dominaram desde início.

Deyverson (17 e 29 minutos), Wesley (19) e Raphael Veiga (32) falharam boas ocasiões, mas, aos 36, Marcos Rocha adiantou mesmo os anfitriões, na recarga a um remate ao poste direito de Veiga, em resposta a um centro da esquerda de Wesley.

Na segunda parte, sucederam-se as oportunidades dos locais, mas Renan (54 minutos), Danilo (71), Zé Rafael (74 e 82) e Deyverson (80) tiveram eficácia zero, também por culpa do guarda-redes Sebastián Pérez, o melhor em campo.

Nos 'quartos', o Palmeiras vai defrontar o rival e vizinho São Paulo, que na terça-feira eliminou o Racing Avellaneda, ao vencer por 3-1 na Argentina, depois de um empate (1-1) caseiro.

O argentino Emiliano Rigoni foi o 'herói' dos brasileiros, ao 'bisar', com tentos aos 44 e 57 minutos, enquanto Marquinhos marcou o outro golo, aos 48. Pelos anfitriões, faturou Javier Correa, aos 63.

Também se qualificaram o Atlético Mineiro, que bateu o Boca Juniors nos penáltis (3-1), após dois polémicos jogos sem golos -- válidos -, e o Barcelona de Guayaquil, do Equador, que venceu em casa o Velez Sarsfield por 3-1, após perder fora por 1-0.