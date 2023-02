TAD confirma castigo a antigo dirigente do Famalicão por prática de assédio sexual

Samuel Costa, antigo diretor desportivo do futebol feminino do Famalicão © Site Famalicão

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) confirma o castigo imposto pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a Samuel Costa, antigo diretor desportivo do futebol feminino do Famalicão, por assédio sexual.

Samuel Costa tinha sido suspenso, em novembro, pela Federação Portuguesa de Futebol por 18 meses (e multa de 3060 euros) em resultado de decisão do Conselho de Disciplina (CD) pela prática de três infrações "muito graves" decorrentes de situações de assédio sexual e comportamento discriminatório quando o dirigente se encontrava ao serviço do Vitória SC e Valadares.

O TAD veio agora confirmar a decisão, dando como provados os factos apresentados pelo CD no processo que determinou o castigo de Samuel Costa.

"O depoimento do Demandante (Samuel Costa) não afastou minimamente o conteúdo da prova que nos é dada pelas cópias das mensagens enviadas, nem pela prova testemunhal das jogadoras que se afirmaram ofendidas pela prática dos factos acima julgados provados. A prova produzida veio até confirmar o ascendente que o Demandante tinha sobre as atletas", lê-se no acórdão do TAD.

O CD castigou Samuel Costa a 3 de novembro. O dirigente impugnou a decisão do CD junto do TAD a 14 de novembro 2022. O TAD confirma, agora, a suspensão.