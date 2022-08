TAD suspende interdição do Estádio do Dragão

Estádio do Dragão © Pedro Nunes/Reuters

Por Rui Oliveira Costa e Tiago Santos 01 Agosto, 2022 • 16:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) suspendeu esta segunda-feira o castigo que interditou o Estádio do Dragão por dois jogos.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol tinha interditado o recinto do FC Porto por dois jogos, na sequência dos desacatos que aconteceram no final do embate entre os dragões e o Sporting em fevereiro.

Os azuis e brancos recorreram do castigo para o TAD que o suspendeu esta segunda-feira. Assim, os jogos com o Sporting e o com o Chaves, da terceira e da quinta jornadas da I Liga vão decorrer à porta aberta.